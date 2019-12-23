Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişiye idam cezası verildi.
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişiye idam, diğer 3 kişiye ise 24 yıl hapis cezası verildi.
Suudi Arabistan Başsavcılığı ayrıca Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı olarak görev yaparken, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olduğu şüphesiyle azledilen Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin serbest bırakıldığını da açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle