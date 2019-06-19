Kaşıkçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.

Kaşıkçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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