Kaşıkçı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.
BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, olayla ilgili Türk istihbarat kayıtlarına dayandırılan yeni detaylar ortaya çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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