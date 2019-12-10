Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olan Uteybi'ye ABD'ye girişi yasağı
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Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olan Uteybi'ye ABD'ye girişi yasağı

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğü sırada Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Muhammed el Uteybi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklandı.

10.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:46
Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu olan Uteybi'ye ABD'ye girişi yasağı

Suudi Gazeteci öldürüldüğü sırada 'ın Başkonsolosu olarak görev yapan Muhammed el Uteybi'nin 'ne girişi yasaklandı.


ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kaşıkçı cinayetinin 'kabul edilemez bir suç' olduğu belirtilerek, Suudi hükümetinden 'geniş, adil ve şeffaf' yargılama yapması istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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