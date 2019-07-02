Kaşıkçı basın örgütünün 'acil' listesinde ilk sırada
Tek Özgür Basın Koalisyonu, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı temmuz ayı listesinin ilk sırasına koydu.
Tek Özgür Basın Koalisyonu, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı temmuz ayı listesinin ilk sırasına koydu.
Kaynak: Dunya.com
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