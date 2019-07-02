Kaşıkçı basın örgütünün 'acil' listesinde ilk sırada

Tek Özgür Basın Koalisyonu, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı temmuz ayı listesinin ilk sırasına koydu.

Kaşıkçı basın örgütünün 'acil' listesinde ilk sırada

Tek Özgür Basın Koalisyonu, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı temmuz ayı listesinin ilk sırasına koydu.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et