Kaşıkçı Ailesi: Babamızın Ölümüne Dair Bir Tazminat Almadık

– Cemal Kaşıkçı'nın büyük oğlu Salih Kaşıkçı, ailesi adına Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, babasının ölümüne dair Suudi Arabistan yetkililerinden herhangi bir tazminat almadıklarını belirtti.

Cemal Kaşıkçı'nın büyük oğlu olan Salih Kaşıkçı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Suudi yetkililer ile tazminat anlaşması yapmadığımızı belirtmek isterim. Ayrıca, bu suça karışan herkes adalet önüne getirilecek ve cezasını çekecektir" dedi.

Kaynak: DHA