Kasığına yapışan keneyi çıkaran Afgan çoban öldü YOZGAT'ta, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan ve Sivas'ta tedavi gören Afgan çoban Rahmetullah Kadiri (36) dün, hayatını kaybetti.

YOZGAT'ta, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan ve Sivas'ta tedavi gören Afgan çoban Rahmetullah Kadiri (36) dün, hayatını kaybetti.

Yozgat'ta yalnız yaşayan, Afgan uyruklu çoban Rahmetullah Kadiri'nin kasığına, arazide kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla kopartarak çıkaran Kadiri, bir süre sonra yüksek ateş şikayeti ile Yozgat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde Kadiri'nin KKKA hastalığına yakalandığı tespit edildi. Rahmetullah Kadiri yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören Kadiri, dün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kadiri'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: DHA