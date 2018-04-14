Kaşıbeyaz Lezzet Grubu'ndan Sadece Bahar Mevsimine Özel Kebaplar

Güneydoğu mutfağı ve kebap denilince ilk akla gelen marka Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, bahar aylarının enerjisine uyum sağlayarak yenileniyor. Patlıcan kebabından domates kebabına, sebzeli kebaptan fıstıklı kebaba kadar mevsimine göre birbirinden farklı kebap çeşitlerini sunan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu'nda, keme, yenidünya ve sarımsak kebabı da mönüde yerini aldı. Nisan ayının ortalarında çıkmaya başlayan yenidünya meyvesi Kaşıbeyaz kebabıyla birleşerek farklı bir lezzet oluşturuyor. Meyvenin yeni olgunlaşmış hali zırh kıymasıyla birleşiyor. Kebap ile yenidünya meyvesinin bu lezzetli kombinasyonu, damaklarda farklı bir tat yaratıyor. Fransız mutfağının gözdesi trüf ile aynı aileden, oldukça değerli bir mantar türü olan, ilkbaharda sadece Gaziantep ve çevresinde yetişen keme mantarı da keme kebabına ilham kaynağı olmuş. Zırh kıymasıyla harmanlanan keme, kömür ateşinde pişirilerek eşsiz bir tada dönüşüyor. Yine sadece bahar aylarına özgü olarak pişirilen taze sarımsak kebabı ve mayonezle sarımsağın leziz uyumunu bir araya getiren sebzeli bahar kebabı da farklı bir lezzet arayanlara hitap ediyor.

Bahar aylarının bu 4 kebap çeşidini tatmak için Kaşıbeyaz Lezzet Grubu müşterilerini bekliyor. Kaşıbeyaz Florya, Kaşıbeyaz Akvaryum, Watergarden Kaşıbeyaz Ataşehir, Yeniköy Kaşıbeyaz Bosphorus, Kaşıbeyaz Vadi, AOÇ Kaşıbeyaz Ankara şubelerinde bulabileceğiniz mevsimsel kebapları tatmak için geç kalmayın! Sarımsak, keme ve yenidünya ve sebzeli bahar kebabının fiyatı ise 60-80 TL arasında değişiyor.