KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Katar'dan "pastırma" açıklaması Açıklaması
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KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Katar'dan "pastırma" açıklaması Açıklaması

04.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:26
KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Katar'dan

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın Kastamonu pastırmasına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın Kastamonu pastırmasına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Katar, yaptığı yazılı açıklamada, Bağlamış'ın Kastamonu pastırmasına yönelik sözlerini kınadığını belirtti.

Kastamonu pastırmasının son dönemde ülke genelinde ciddi oranda talep gördüğüne işaret eden Katar, "Kastamonu pastırmasının talep görmesinin Kayserili yetkilileri rahatsız etmesini gayet iyi anlıyoruz ama bu durum karşı tarafı kötüleyerek değil, kendi ürününü ön plana çıkararak bastırılmalıdır. 'Kuru etmiş, pastırma değilmiş' gibi söylemler Kayseri Ticaret Borsası Başkanına yakışmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu tür söylemlerin Kastamonu pastırmasına zarar vermeyeceğini ama kendilerini küçük düşüreceğini belirten Katar, şöyle devam etti:

"Kayseri seri üretimde belli bir kapasiteye ulaşmış olabilir. Yıllardır pastırmada adından söz ettirdiği de doğrudur ama artık Kastamonu pastırması son dönemde yakaladığı rüzgarla övgüyle bahsedilen bir tat haline gelmiştir. Recep Bey bilmelidir ki Kastamonu pastırması kendisinin değersizleştirebileceğini bir lezzet değildir. Recep Bey'in Kastamonu pastırmasını tatmadığı için damağı tat almıyor olabilir. Bunu gayet doğal karşılıyoruz. Kendisi ağzımın tadı yerine gelsin istiyorsa Kastamonu'ya gelebilir, Kastamonu pastırmasını tadabilir. İşim çok derse biz kendisine paket yapar göndeririz. Anlamadığımız, insanların bilmeden, tatmadan bu kadar cüretkar konuşabilmeleridir."

Pastırma konusunun Kastamonu'nun hassas noktalarından biri olduğunu vurgulayan Katar, "Mikrofon uzatıldığında gaza gelmek maharet değildir. Maharet, işi kaliteli şekilde yerine getirebilmek ve insanların takdirini kazanmaktadır. Herkes bu konuda bin düşünmeli, bir konuşmalıdır. Şehrimizin değerlerini kötüleme kimsenin haddi değildir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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