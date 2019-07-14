Kasetler çoktan tarih olsa da mesleğini bırakmadı

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da 38 yıllık esnaf Şükrü Uçak, şarkıların internetten, akıllı telefonlardan dinlenildiği günümüzde kasetler çoktan tarih olsa da mesleğinden kopamıyor.

Cumhuriyet Caddesi Dönenler Meydanı'ndaki dükkanında uzun yıllardır kaset satan 72 yaşındaki Uçak, elindeki binlerce kasetle mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Uçak, teknolojinin baş döndürücü hızdaki gelişmesiyle yerini CD, DVD, flash bellek, hafıza kartı, akıllı telefon ve internete bırakan kasetçiliğe mesleğini çok sevdiği için devam ediyor.

Geçmişte bazı mahalli sanatçıların kaset yapımcılığını da üstlenen Uçak, piyasaya çıktığı dönemlere damgasını vuran sanatçılara ait kasetleri dükkanındaki raflara itinayla dizerek müşterilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Şükrü Uçak, AA muhabirine, Kütahya'da memur olarak çalışırken 1981 yılında dükkan açarak kasetçiliğe başladığını söyledi.

Müziği çok sevdiğini belirten Uçak, "Birkaç büyüğüm sayesinde bu sektöre girdim. Bu işe ilk başladığım zaman plaklar da vardı. Süreç içinde yerel sanatçılarımızın albümlerini yapmaya başladım. Süleyman Oruç, Zeynel Sağ, Şahin Çağlar gibi sanatçıların albümlerini yaptım. Bu işte başarılı da olduk. Ege Bölgesi'nde ve İstanbul piyasasında tanınır olduk." dedi.

"Kaset dönemi CD'den uzun sürdü"

Uçak, teknolojinin gelişmesiyle kasetçilik mesleğinin de yok olmaya yüz tuttuğunu vurguladı.

Kaset döneminin CD'ye göre daha uzun sürdüğünü dile getiren Uçak, şunları kaydetti:

"Şu anda müzik, flash bellek, hafıza kartlarına girdi. Şimdiki nesil cep telefonuyla müziğe, filme, her şeye ulaşabiliyor. Bu sektör bitti zaten, son demlerini yaşıyor. Eskiden günde en az 15-20 kişi kaset alırken şimdilerde ayda yılda biri kaset soruyor. Esasında bu işi bırakmak istiyorum ama elimde binlerce kaset var, bunlar çöpe gitsin istemiyorum. Bu yüzden de devam ediyorum. Yani bu işi bırakmak istiyorum ama iş beni bırakmıyor."

Bu işten para kazanma döneminin çoktan geçtiğini anlatan Uçak, "Bunları satmak amacında da değilim. Bu iş benim için bir tutku. Bu işten para kazanmaktan çok bu kültürü yaşatmak amacındayım. Arşivimi çok paylaşmak istemiyorum ama zaman zaman şehir dışından veya buradan kaset soranlar olduğunda onları da kıramıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA