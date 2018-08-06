Kaset Komplosu" Davası

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski polis Osman Karakuzu, savunmasında iddianamede isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Karakuzu, 2014 öncesinde İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'de Teknik Operasyon (TEKOP) bürosunda görev yaptığını, büronun görevinin, hakkında dinleme kararı alınan kişilerle ilgili yazışmaları içerik değil, şekil yönünden hazırlamak olduğunu iddia etti.

"TEKOP büronun yaptığı işlemler sekreteryalık görevidir." diyen Karakuzu, mu¨s¸teki Cu¨neyt Bayrak'ın telefonlarının usulsu¨z olarak dinlenilmesine ilis¸kin mahkeme kararına dayanak olus¸turan bir evrakta paraf/imzasının bulunması ile suçlandığını hatırlattı.

Karakuzu, Bayrak'ı tanımadığını, dinlenmesiyle ilgili herhangi bir tespit ve değerlendirmesi bulunmadığını, attığı parafın ise görev gereği olduğunu savundu.

Hakkındaki terör örgütü üyeliğini de kabul etmeyen Karakuzu, eşinin Bank Asya'da hesabının bulunması, kızının da Şifa Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak çalışmasının suç maksatlı olmadığını ileri sürdü.

Aleyhinde ifade verenlerin beyanlarını da reddeden Karakuzu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasını da kabul etmedi.

Karakuzu, örgüt mensuplarınca hazırlanan listede, FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede bulunan kişileri ifade ettiği belirtilen "Derece 1: A5 harfleriyle" kodlanmasını da reddederek, bunu yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık Karakuzu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

İddianame

İddianamede, söz konusu eylemlere katıldıkları tespit edilen 171 sanıktan 151'inin FETÖ mensubu olduğu, 164'ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı belirtildi.

Sanıkların, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "siyasi hakların kullanılmasını engelleme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kamu görevlisinin sahteciliği" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar tarafından söz konusu eylemler kapsamında 24 mağdur/müştekiye yönelik, 10 ikametgah, 2 iş yeri olmak üzere 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgütün amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayımlandığı bildirildi.

İddianamede, "Tüm organlarıyla devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ'nün, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile 'kaset kumpasları' denilen operasyonları gerçekleştirdiği, örgüt kurucusu ve yöneticisi olan şüpheli Fetullah Gülen'in, örgütün emniyet istihbarat birimlerindeki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatlar vererek soruşturmaya konu edilen müştekilere yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mağdur ve müştekiler

İddianamede Bekir Aksoy, Ahmet Hurşit Tolon, Bülent Dinmez, Deniz Baykal, İhsan Barutçu, Mehmet Ekici, Metin Çobanoğlu, Mehmet Taytak, Osman Çakır, Recai Yıldırım, Ahmet Deniz Bölükbaşı, Aydın Deliktaşlı, Can Baytok, Cüneyt Bayrak, Emine Ülker Tarhan, Feridun Pehlevan, Gülen Bayıllıoğlu, İbrahim Erkan Bayıllıoğlu, Kadir Özbek, Mustafa Cihan Paçacı, Nihat Ali Özcan, Süleyman Biroğul, Ümit Şafak ve Yusuf Ziya Yağmur ile MHP Genel Başkanlığı, mağdur ve müşteki olarak yer alıyor.