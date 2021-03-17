Kasayı açamadı sadaka kutusunu alıp kayıplara karıştı
BURSA'da dönercideki paraların bulunduğu kasayı açamayan şüpheli sadaka kutusunu alarak, dükkandan çıktı.
BURSA'da dönercideki paraların bulunduğu kasayı açamayan şüpheli sadaka kutusunu alarak, dükkandan çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, dönerci dükkanının camını kırarak, içeri girdi. Paraların bulunduğu kasayı elindeki bıçakla açmaya çalıştı. Başaramayınca da sadaka kutusunu alarak dükkandan uzaklaştı.O anlar güvenlik kamerasına an bean yansıdı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ