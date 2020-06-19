Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak isterken canından oluyordu...O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak isterken canından oluyordu...O anlar kamerada

Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak isterken canından oluyordu.

19.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:19

Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak isterken canından oluyordu...O anlar kamerada

Boş dükkanın kasasındaki parayı fırsattan istifade cebe indirdi

Durumu fark eden dükkan sahibi ile hırsız arasında arbede yaşandı

Hırsızlık ve arbede anları güvenlik kamerasında

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir bakkala müşteri olarak gelen ve kasanın boş olduğu anı fırsat bilen hırsız, kasada bulunan bin lirayı çaldı. O anda içeriye gelen ve kasanın açık olduğunu fark ederek durumdan şüphelenen dükkan sahibi ile hırsız arasında yaşanan arbede ile daha sonrasında şahsın işletme sahibini iterek olay yerinden kaçış anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi üzerinde bulunan bir bakkal dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bakkala müşteri gibi gelen bir şüpheli kasanın boş olmasını fırsat bilerek kasayı açtı. Şüphelinin, kasada bulunan bin lira civarındaki parayı aldığı esnada içeriye giren dükkan sahibi Dursun D., kasanın açık olduğunu fark ederek durumdan şüphelendi. Dükkandan çıkan şahsın peşinden koşan Dursun D., şahsı tekrar dükkana sokup kendisine parayı alıp almadığını ve üzerini kontrol etmek istediğini söyledi. Bu duruma direnen şüpheli ile dükkan sahibi arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında dükkan sahibi Dursun D.'yi iterek yere düşüren şahıs koşarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar kamerada

Öte yandan, yaşanan hırsızlık ve arbede anları dükkan içerisinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şahsın kasayı açarak içerisindeki parayı alması, dükkan sahibinin durumu anlaması üzerine şüpheliyi tekrar dükkana geri getirmesi ve daha sonrasında ise yaşanan arbede esnasında, şahsın işletme sahibini yere düşürerek olay yerinden kaçışı yer alıyor. Polis ekipleri parayı alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak isterken canından oluyordu...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak isterken canından oluyordu...O anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 19:02:15. #1.14#
title