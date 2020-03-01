Kasasındaki demir çubuklarla trafiği tehlikeye attı
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Kasasındaki demir çubuklarla trafiği tehlikeye attı

Eskişehir'in trafiği en yoğun caddesinde yola sarkan demir inşaat çubukları ile seyreden kamyon, trafiği tehlikeye soktu.

01.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:24
Kasasındaki demir çubuklarla trafiği tehlikeye attı

'in trafiği en yoğun caddesinde yola sarkan demir inşaat çubukları ile seyreden kamyon, trafiği tehlikeye soktu.


Şair Fuzuli Caddesi'nden geçen inşat demiri yüklü bir kamyon, herhangi bir güvenlik önlemi almadan yola sarkan inşaat demirleri ile büyük tehlike oluşturdu. Kasasında bulunan ve bağlanmadığı gözlenen demir çubuklar, büyük risk oluşturdu. Hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye atan kamyonet sürücüsü seyrini sürdürüp gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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