Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza
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Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza

22.10.2020 10:24 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:29
Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza

BURSA'da hareket halindeyken kasasındaki piknik masası üzerinde 2 kişinin tavla oynadığı kamyonetin sürücüsüne 1834 lira para cezası uygulandı.

BURSA'da hareket halindeyken kasasındaki piknik masası üzerinde 2 kişinin tavla oynadığı kamyonetin sürücüsüne 1834 lira para cezası uygulandı.

Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda seyir halindeki 41 VD 611 plakalı kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi, piknik masası üzerinde tavla oynarken görüldü. Bu sırada aynı yöne giden otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, kamyonetin plakasından ulaştığı sürücüye Trafik Kanunu'nun 65 1-g maddesi gereği 'gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi' nedeniyle 1834 lira para cezası uygulandı.


Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza
Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza
Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza
Kasasında tavla oynanan kamyonetin sürücüsüne 1834 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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