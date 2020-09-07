Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi
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Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi

5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen kamyonet bu kadarına pes dedirtti.

Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi
07.09.2020 09:06 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:10

E-5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen kamyonet bu kadarına pes dedirtti. Kartonların adeta kule oluşturduğu kamyonetin trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Karton yığınlarının adeta kule gibi yükseldiği kamyonet trafikte tehlikeye neden oldu. Sürücüsünün güvenlik önlemlerini almadığı görülen kamyonetteki kartonların yola düşmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Kasasındaki kartonların adeta kule gibi yükseldiği kamyonetin yolda ilerlediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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