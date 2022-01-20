Kasasında 4 büyükbaş hayvan bulunan kamyoneti çalan zanlı yakalandı - Haberler
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Kasasında 4 büyükbaş hayvan bulunan kamyoneti çalan zanlı yakalandı

Kasasında 4 büyükbaş hayvan bulunan kamyoneti çalan zanlı yakalandı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kasasında 4 büyükbaş hayvan bulunan kamyoneti çalan şüpheli gözaltına alındı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kasasında 4 büyükbaş hayvan bulunan kamyoneti çalan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baklalı Mahallesi'ndeki devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyoneti takibe aldı.

Takip edildiğini anlayan sürücü, aracı yol kenarında bırakarak kaçmaya başladı.

Ekipler, arazide yaptıkları çalışmayla şüpheli U.K'yi yakaladı.

"Silahlı yağma" suçundan kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı belirlenen U.K'nin, kasasında 4 büyükbaş hayvan olan kamyoneti park halindeyken çaldığı belirlendi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Sarıçam, Adana, Güncel, Haber

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