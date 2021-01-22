Kaşarlı Mantarlı Pide Nasıl Yapılır?

"Kaşarlı mantarlı pide nasıl yapılır? Mantarlı pide nasıl yapılır? Kaşarlı mantarlı pide yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Kaşarlı mantarlı pide nasıl yapılır? Mantarlı pide nasıl yapılır? Kaşarlı mantarlı pide yapmanın püf noktaları nelerdir? Kaşarlı mantarlı pidenin malzemeleri nelerdir? Kaşarlı mantarlı pide nereye özgü? Kaşarlı mantarlı pide nerede yenir?" soruları Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Un

Tuz

Su

Maya

Kaşar peyniri

Tereyağı

Şeker

Mantar

Sıvı yağ

Zeytinyağı

Soğan

Yeşil biber

Karabiber

Kaynak: DailyMotion.com