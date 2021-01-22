Kaşarlı Mantarlı Pide Nasıl Yapılır?
22.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:47
"Kaşarlı mantarlı pide nasıl yapılır? Mantarlı pide nasıl yapılır? Kaşarlı mantarlı pide yapmanın püf noktaları nelerdir?
"Kaşarlı mantarlı pide nasıl yapılır? Mantarlı pide nasıl yapılır? Kaşarlı mantarlı pide yapmanın püf noktaları nelerdir? Kaşarlı mantarlı pidenin malzemeleri nelerdir? Kaşarlı mantarlı pide nereye özgü? Kaşarlı mantarlı pide nerede yenir?" soruları Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.
MALZEMELER:
Un
Tuz
Su
Maya
Kaşar peyniri
Tereyağı
Şeker
Mantar
Sıvı yağ
Zeytinyağı
Soğan
Yeşil biber
Karabiber
Kaynak: DailyMotion.com