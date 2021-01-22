Kaşarlı Mantarlı Pide Nasıl Yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaşarlı Mantarlı Pide Nasıl Yapılır?

22.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:47

"Kaşarlı mantarlı pide nasıl yapılır? Mantarlı pide nasıl yapılır? Kaşarlı mantarlı pide yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Kaşarlı mantarlı pide nasıl yapılır? Mantarlı pide nasıl yapılır? Kaşarlı mantarlı pide yapmanın püf noktaları nelerdir? Kaşarlı mantarlı pidenin malzemeleri nelerdir? Kaşarlı mantarlı pide nereye özgü? Kaşarlı mantarlı pide nerede yenir?" soruları Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Un

Tuz

Su

Maya

Kaşar peyniri

Tereyağı

Şeker

Mantar

Sıvı yağ

Zeytinyağı

Soğan

Yeşil biber

Karabiber

Kaşarlı Mantarlı Pide Nasıl Yapılır?

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Rusya Sivasspor Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaşarlı Mantarlı Pide Nasıl Yapılır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 09:49:52. #1.15#
title