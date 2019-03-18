Kasaptan Hırsızlığı Güvenlik Kamerası Kaydetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kasaptaki hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitez Mahallesi'nde kasap işleten Mahmut Hakalan, sabah iş yerine geldiğinde etrafı dağınık vaziyette bulunca polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüde, yüzlerinde maske, başlarında da şapka ve kapüşon bulunan iki şüphelinin iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polis, kasaptan yaklaşık 4 bin lira madeni para, bilgisayar ve işletmeciye ait gözlüğü çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA