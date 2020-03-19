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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Yeşilyurt Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

KASAPTA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da, polis ekiplerince kasaba düzenlenen baskında, sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi.

19.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:49
KASAPTA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da, polis ekiplerince kasaba düzenlenen baskında, sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi. Ürünlerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanıyla satıldığı belirtildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni açılacak kasabın soğutma dolaplarında, sahte dezenfektan ürünleri olduğu ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, soğutma dolabı içinde, piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş, sahte 3 bin 118 litre dezenfektan sprey, 2 bin 29 boş şişe, sahte etiket, alkol yoğunluk ölçer ve etil alkol ele geçirdi. İş yerinde 1 kişi ise gözaltına alındı. Dezenfektan spreylerin, koronavirüse karşı etkili olduğu yalanı söylenerek, satıldığı öne sürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İş yerine giren ekiplerPolislerin inceleme yapmasıŞişelenmiş sahte dezenfektanlarKullanılan malzemelerden detaylar

SÜRE: 02'11" BOYUT: 241 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, 

 


Kaynak: DHA

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