Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine katılan öğrencileri ziyaret etti

28.08.2019 17:28

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından desteklenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, Fatih Belediyesinin organize ettiği mobil havuzlarda yaz spor okullarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Kaynak: AA