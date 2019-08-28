Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine katılan öğrencileri ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından desteklenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, Fatih Belediyesinin organize ettiği mobil havuzlarda yaz spor okullarına katılan öğrencileri ziyaret etti.
28.08.2019 17:28
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından desteklenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, Fatih Belediyesinin organize ettiği mobil havuzlarda yaz spor okullarına katılan öğrencileri ziyaret etti.
Kaynak: AA