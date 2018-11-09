Kasapoğlu: "Yurtlardaki Gençlere Sadece Barınma Değil Sosyal Olanaklar da Sağlamak İstiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kupası'nda şampiyonluğu penaltı atışlarıyla kaybeden Ampute Milli Takımı'nın gönüllerin şampiyonu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ampute Milli Takımı'mızı kutluyorum. Onlar bizim gözümüzde şampiyon. Tüm ekibi tebrik ediyorum, kucaklıyorum." dedi.

Engelli branşlara desteklerinin artarak devam edeceğini dile getiren Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Engelli branşları destekleme yönünde pozitif gayretler içindeyiz. Bunu fazlasıyla yapacağız. Sportif başarı bugünden yarına olacak bir konu değil. Uzun vadeli bir konu. Altyapı bu işin anahtar kelimesi. Bunları çözdükçe daha fazla mutlu olacağımız başarıları göreceğiz. Engellilerle ilgili tesisleşme ve kulüpleri destekleme noktasında gayretlerimiz var. Engellilere ulaşmaya, ellerinden tutup katkı sağlamaya çalışıyoruz. Engelli olup da sporla uğraşmak isteyen herkese kapımız açık. İmkan sağlamaya, destek olmaya hazırız. Pek çok branşta engelli arkadaşların kulüplerine, federasyonlarına destek verdik. Güzel tesislerimiz, rehabilitasyon merkezlerimiz var. Hem bireysel hem kurumsal çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek."

"Yaptığımız stat Diyarbakır'a, gençliğe verdiğimiz önemin göstergesi"

Diyarbakır'a çok önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Diyarbakır Stadı'nı açtık. Güzel bir stat oldu. Orayı daha fazla kullanmayı ümit ediyoruz. Sadece maç değil maçtan başka daha fazla nasıl kullanırız diye projelerimiz var. Yaptığımız stat Diyarbakır'a, gençliğe verdiğimiz önemin göstergesi. Hem okul salonları hem sahalar olmak üzere güzel yatırımlar gerçekleştirdik. Spor Toto Teşkilatı aracılığıyla 5 yılda yaptığımız yatırım 60 milyon lira. Kayapınar, Kulp, Silvan, Yenişehir gibi ilçelerde geniş bir yatırım var. Yeterli değilse devam edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, Ankara'da üç takımın aynı stadı kullanmasıyla ilgili, "Eryaman Stadı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi tamamlıyor. Ankara'ya stat yapmamak için hiçbir sebep yok. Önce o stadın (19 Mayıs Stadı) yıkılması gerekiyor. Yıkımı tamamlandıktan sonra süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucuyu yenme noktasında sporun güzel yönünü ve gücünü kullanacağız"

Gençlerin spor sayesinde terör ve diğer tehditlerden uzak kalacağını söyleyen Kasapoğlu, "Spor Toto başkanıyken bir projeye çok inanmıştım. Tunceli'de o projede yetişen kanocuları izledim. Onları gördükçe heyecanlandım, duygulandım. Bu işleri aşama aşama örerek istenen noktaya geleceğiz ve gençlerimizi koruyacağız. Spor kötülükleri, bağımlılıkları, terörü yenme aracı. Uyuşturucu terörün silahsızı. Uyuşturucuyu yenme noktasında sporun güzel yönünü ve gücünü kullanacağız." şeklinde konuştu.

Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan gençlerin interneti faydalı amaçlar için kullanması gerektiğini hatırlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurtlarda kalan gençlerimizin akademik yönünün güçlü olmasını istiyoruz. İnternetin sohbet amaçlı kullanımından ziyade akademik çalışmada kendilerine yardımcı olmasını istiyoruz. Biz okuyan bir gençlik istiyoruz. Okusun, kendini geliştirsin. Artık dünya daha fazla rekabetçi. Donanımlı olmak lazım. Gençlerimiz dil öğrensinler, sanata, spora yönelsinler. İnternet bağımlılığı diye bir sorun var. Sanal bağımlılık 2-3 yaşından itibaren başlıyor. Bununla mücadele etmek için çalışmamız gerekiyor. Elazığ'daki yurt ziyaretlerinde 'Arkadaşlarla internetiniz var ama bu bağımlılık haline gelmesin' diye konuştuk."

- "Yurtlarımızın aynı standartta olmasına gayret gösteriyoruz"

Kredi Yurtlar Kurumunun standartlarının üst seviyeye yükseldiğine değinen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızın aynı standartta olmasına gayret gösteriyoruz. Bazı yurtlarımız belki 10 yıl önce inşa edilmiş ama revize çalışmalarımız söz konusu. Bazı yurtlarımıza sportif alanlar, bazılarına sosyal alanlar, kütüphaneler inşa ediyoruz. Yurt rakamlarımız gerçekten inanılmaz boyutta. 2002 ile 2018'i kıyasladığınızda kapasite 182 binden yaklaşık 700 binli rakamlara geldi. Bu bir devrim, bunda Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri var. Cumhurbaşkanımız yurtların kapasitesini çok önemsedi. Ranza sistemine karşı çıktı, odalar maksimum 3 kişilik ve bazalı olacak dedi. Bu standardı hemen hemen bütün yurtlarda yakaladık. 30'a yakın yemek çeşidi var, açık büfe sistemiyle hizmet gösteriyorlar. Sahura önemli misafirleri oluyor. Ayrıca yüksek lisans yapanlara verdiğimiz kredi bin lira, doktora yapanlara bin 500 lira. Yurtlardaki gençlere sadece barınma değil sosyal olanaklar da sağlamak istiyoruz, bunları daha da zenginleştireceğiz."