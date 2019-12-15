Kasapoğlu: "Yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı. (2)
Kasapoğlu: "Biz hırslarımızla, biz yanlış düşüncelerle, duygularla değil biz inancımızla, biz gelecek davamız, kaygılarımız çerçevesinde hareket ediyoruz"
Kasapoğlu: "Yenilenerek, güçlenerek, yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz"