Kasapoğlu: "Yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz"
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Kasapoğlu: "Yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı.

15.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:03
Kasapoğlu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı. (2)

Kasapoğlu: "Biz hırslarımızla, biz yanlış düşüncelerle, duygularla değil biz inancımızla, biz gelecek davamız, kaygılarımız çerçevesinde hareket ediyoruz"

Kasapoğlu: "Yenilenerek, güçlenerek, yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kasapoğlu: "Yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz"
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