: Kasapoğlu: "Yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz"

15.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı. (2)

Kasapoğlu: "Biz hırslarımızla, biz yanlış düşüncelerle, duygularla değil biz inancımızla, biz gelecek davamız, kaygılarımız çerçevesinde hareket ediyoruz"

Kasapoğlu: "Yenilenerek, güçlenerek, yeni bir ruhla, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz"

Kaynak: AA

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