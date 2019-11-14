Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2)

14.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:10

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulundu. (2)

Kaynak: AA