Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2)
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Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2)

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulundu.

14.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:10
Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2)

Eski TBMM Başkanı 'ın konuşması İZMİR - Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulundu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kasapoğlu ve Yıldırım stadyumlarda incelemede bulundu (2)
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