Kasapoğlu: (Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca terör saldırısı) Saldırıyı...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun video konferans gerçekleştireceği salona gelmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.
14.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:20
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun video konferans gerçekleştireceği salona gelmesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi. (1)
Kaynak: AA