Kasapoğlu: (Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca terör saldırısı) Saldırıyı... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun video konferans gerçekleştireceği salona gelmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun video konferans gerçekleştireceği salona gelmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi. (1) Kaynak: AA