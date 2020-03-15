Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Karantina sürecini Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun...
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Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Güncel

Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Karantina sürecini Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Soru soran basın mensubu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu.

15.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:48

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Soru soran basın mensubu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu. (2)

Bakan Kasapoğlu, umreden dönen yaklaşık 10 bin vatandaşın Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina amacıyla misafir edildiğini açıkladı.

Kasapoğlu: '(Umreden dönenler) Karantina sürecini Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun...

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Karantina sürecini Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun...

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