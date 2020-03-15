Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza misafirlerimizi alma çalışmasını... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtları ile ilgili Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulundu. (1) Kaynak: AA Haberin Videosu: Kasapoğlu: "(Umreden dönenler) Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza misafirlerimizi alma çalışmasını...