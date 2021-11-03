Ardahan'da yapılacak "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni" - Haberler
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Ardahan'da yapılacak "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni"

AA - Haberler | Güncel

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın konuşması Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan'da yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı.

ARDAHAN (AA) - AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın konuşması

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan'da yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı. (2)

Ardahan'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni

Ardahan'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni

Ardahan'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni

AA - Son Dakika Haberleri
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