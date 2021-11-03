Ardahan'da yapılacak "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni"
AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın konuşması Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan'da yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı.
ARDAHAN (AA) - AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın konuşması
Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan'da yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı. (2)