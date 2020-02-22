Kasapoğlu: "Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim destekçisidir"
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Kasapoğlu: "Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim destekçisidir"

Katılımcılar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Protokolün imzalanması Toplu fotoğraf çekimiANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.

22.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:41
Kasapoğlu:

Katılımcılar

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Protokolün imzalanması

Toplu fotoğraf çekimi

ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kasapoğlu: "Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim destekçisidir"
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