Kasapoğlu: "Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim destekçisidir"
Katılımcılar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Protokolün imzalanması Toplu fotoğraf çekimiANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.
22.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:41
Katılımcılar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Protokolün imzalanması
Toplu fotoğraf çekimi
ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (2)
Kaynak: AA