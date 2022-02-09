Kasapoğlu: "Türkiye'nin spordaki devriminin kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir noktaya geldiğini görüyoruz" - Haberler
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Kasapoğlu: "Türkiye'nin spordaki devriminin kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir noktaya geldiğini görüyoruz"

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ÇANKIRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ilgaz Kayak Tesisleri'nde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ÇANKIRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ilgaz Kayak Tesisleri'nde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu: Türkiye'nin spordaki devriminin kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir noktaya geldiğini görüyoruz

Kasapoğlu: Türkiye'nin spordaki devriminin kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir noktaya geldiğini görüyoruz

Kasapoğlu: Türkiye'nin spordaki devriminin kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir noktaya geldiğini görüyoruz

Kasapoğlu: Türkiye'nin spordaki devriminin kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir noktaya geldiğini görüyoruz

Kasapoğlu: Türkiye'nin spordaki devriminin kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir noktaya geldiğini görüyoruz

Kasapoğlu: Türkiye'nin spordaki devriminin kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir noktaya geldiğini görüyoruz

Kasapoğlu: Türkiye'nin spordaki devriminin kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir noktaya geldiğini görüyoruz

AA / Özgür Alantor - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Haber

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