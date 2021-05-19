Kasapoğlu: "Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın yanındadır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.