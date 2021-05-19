Kasapoğlu: "Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın yanındadır"
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Kasapoğlu: "Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın yanındadır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

"Türkiye'nin gençleri sadece Türkiyenin değil tüm insanlığın yükünü omuzlayacak derecede sorumluluk sahibi gençler. Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın yanındadır"

Kasapoğlu: 'Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın yanındadır'
Kasapoğlu: 'Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın yanındadır'
Kasapoğlu: 'Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın yanındadır'
Kasapoğlu: 'Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın yanındadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Kasapoğlu: "Türkiye'nin gençleri Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın yanındadır" - Haberler
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