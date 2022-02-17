Kasapoğlu: "Türkiye en güçlü burs ve kredi altyapısına sahip"
AA, Müjdat Genç - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi Tanıtım filmi gösterimi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF ortaklığı ile Türkiye'de hayata geçirilecek...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi
Tanıtım filmi gösterimi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF ortaklığı ile Türkiye'de hayata geçirilecek olan Genç UPSHIFT Programı'nın tanıtımında konuştu. (1)