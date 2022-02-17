Kasapoğlu: "Türkiye en güçlü burs ve kredi altyapısına sahip"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi

Tanıtım filmi gösterimi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF ortaklığı ile Türkiye'de hayata geçirilecek olan Genç UPSHIFT Programı'nın tanıtımında konuştu. (1)