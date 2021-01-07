Son dakika haberleri! Kasapoğlu, Gençlik ve spor yatırımları protokol imza törenine katıldı
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Son dakika haberleri! Kasapoğlu, Gençlik ve spor yatırımları protokol imza törenine katıldı

07.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:32

Son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Burdur Milletvekili Yasin Uğur'un konuşması Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in konuşması Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın konuşması Fotoğraf çekimi ve hediye takdimi BURDUR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur'da gençlik ve spor yatırımları protokol...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Burdur Milletvekili Yasin Uğur'un konuşması

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in konuşması

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın konuşması

Fotoğraf çekimi ve hediye takdimi

BURDUR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur'da gençlik ve spor yatırımları protokol imza törenine katıldı.

Son dakika haberleri! Kasapoğlu, Gençlik ve spor yatırımları protokol imza törenine katıldı
Son dakika haberleri! Kasapoğlu, Gençlik ve spor yatırımları protokol imza törenine katıldı
Son dakika haberleri! Kasapoğlu, Gençlik ve spor yatırımları protokol imza törenine katıldı
Son dakika haberleri! Kasapoğlu, Gençlik ve spor yatırımları protokol imza törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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