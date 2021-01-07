Son dakika haberleri! Kasapoğlu, Gençlik ve spor yatırımları protokol imza törenine katıldı

Son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Burdur Milletvekili Yasin Uğur'un konuşması Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in konuşması Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın konuşması Fotoğraf çekimi ve hediye takdimi BURDUR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur'da gençlik ve spor yatırımları protokol...