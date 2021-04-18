Kasapoğlu: "Spor turizmi açısından önemli destinasyon olma iddiamızı artıracağız"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması AYDIN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı ödül töreni sonrası açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması AYDIN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı ödül töreni sonrası açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun