Kasapoğlu: "Spor tesislerimizi 24 saat spor felsefesiyle 24 saat açık tutmaya başladık"

22.09.2019 15:05

Etkinliğe katılan gençler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı. (2)

Kaynak: AA