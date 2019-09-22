Kasapoğlu: "Spor tesislerimizi 24 saat spor felsefesiyle 24 saat açık tutmaya başladık"

Etkinliğe katılan gençler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı.

22.09.2019 15:05
Kasapoğlu:

Etkinliğe katılan gençler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile "Beraber Yürüyelim" etkinliğine katıldı. (2)

Kaynak: AA
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