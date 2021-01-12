Kasapoğlu: "(Spor organizasyonları) Ülkemiz isteyen konumdan, istenen konuma geçti"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler'i makamında kabul etti.