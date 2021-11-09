Bakan Kasapoğlu, Altınevler Mahallesi Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınevler Mahallesi Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Buradaki konuşmasında, sözünü verdikleri gençlik merkezinin açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Altınevler Gençlik Merkezi'miz, gençlerimiz başta olmak üzere Mamak'ın tüm sakinlerine, hanımefendilere, beyefendilere hitap edebilecek, gece gündüz dolup taşabilecek potansiyele sahip. Kütüphanesiyle, spor imkanlarıyla, diğer faaliyet alanlarıyla modern, dört dörtlük bir tesis. Başta Mamak olmak üzere Ankara'mız için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Kasapoğlu, her türlü imkanı içinde barındıracak yeni spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, yurtlarla, kamplarla, gençler için, millet için hizmet etmeye hep birlikte devam edeceklerini söyledi.

Gençlerin en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak için çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu olan gençlerimiz için buradayız. Gençler, AK Parti hükümetlerinin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde her daim önceliği olan bir gruptur. Gençlerimiz için hiçbir özveriden geri durmadan, onları her alanda desteklemeye, her imkanla yanlarında olmaya, önlerini açmaya el birliğiyle devam edeceğiz. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle iş birliklerimiz daha güçlü şekilde devam edecek. Ankara'nın dört bir yanı için söyleyecek daha çok sözümüz, yapacak daha çok işimiz var."

"Siteler Yurdu'nu yeni baştan imar ettik"

Kasapoğlu, "Tıpkı Mamak'ta olduğu gibi, Ankara'nın diğer ilçelerinde de gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, spor alanlarımızla, kamplarımızla her geçen günü bir önceki günden daha bereketli kılmaya devam ediyoruz şükürler olsun. İşte bugün açtığımız bu gençlik merkezi, bunların başlangıcı." açıklamasında bulundu.

Bir sonraki gençlik merkezini de Aralık ayında faaliyete alacaklarını dile getiren Kasapoğlu, "Yanı başımızda Ankara'nın sembol yurtlarından Siteler Yurdu'nu yeni baştan imar ettik. Türkiye'nin en modern yurdunu inşallah 4 bine yakın kapasitesiyle önümüzdeki günlerde bu bölgede gençlerimizin emrine amade kılacağız." şeklinde konuştu.

"Eser siyasetini sizlerle birlikte güçlendireceğiz." diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüze çıkarılan engellere, tuzaklara, iftiralara rağmen yine durmadan, yorulmadan, korkmadan sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, engin vizyonuyla 19 yıldan beri kalkınma mücadelemizi, adalet mücadelemizi en güçlü şekilde gerçekleştirdiğimiz gibi, bundan sonra da yine el birliğiyle Cumhur İttifakı'mızla bu süreci taçlandırmaya devam edeceğiz. Birileri fütursuzca, vicdansızca bir takım hamlelere giriştiler, girişiyorlar. Şehitlerimizin emanetine hakaret edecek kadar alçaldılar. Onlara en büyük dersi yine bu aziz millet en güçlü şekilde verecek. Biz buna inanıyoruz."

"Bize durmak yakışmaz"

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Türkiye bu doğrultuda çok güçlü bir potansiyele sahip. Gençlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına ilmek ilmek işlediğimiz üniversitelerimizle, bunun yanında bir birinden kaliteli yurtlarımızla, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımızla, alt yapısı her açıdan dünyaya meydan okuyan spor tesislerimizle güçlendirdik, güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet çıtasını her anlamda yükselteceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bize durmak yakışmaz. Bize, bu aziz millet için, her şeyin en iyisine, her şeyin en güzeline layık değerli milletimiz için durmadan üretmek yakışır. Onlar için bu kutlu mücadeleden vazgeçmeden, bu doğrultuda el ele koşmak yakışır." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Bu gençlik merkezi bir sembol, bu sembollerin el birliğiyle sayısını arttıracağız. Siz gençler ve Mamak'ın değerli halkı başta olmak üzere, buralardan dolu dolu istifade edeceksiniz. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir süreci yönetti, bu tesisi pandemiye rağmen Mamak'la buluşturdu." ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise "İnşa ettiğimiz 2 gençlik merkezine ilaveten, Sayın Bakan'ımızın desteğiyle burada Altınevler'de, Zirvekent'te ve Dikimevi'nde 3 gençlik merkezimizi gençlerimizin hizmetine sunuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından gençlik merkezini gezen Bakan Kasapoğlu, Mamak Belediyespor oyuncularıyla basketbol oynayıp, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.