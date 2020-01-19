Kasapoğlu: "Satranç her açıdan bizlere eğitici, öğretici yönü olan bir spor, bir branş"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gitmesi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.
19.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:56
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gitmesi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.
Kaynak: AA