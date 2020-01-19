Kasapoğlu: "Satranç her açıdan bizlere eğitici, öğretici yönü olan bir spor, bir branş"
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Kasapoğlu: "Satranç her açıdan bizlere eğitici, öğretici yönü olan bir spor, bir branş"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gitmesi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.

19.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:56
Kasapoğlu:

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun satranç oynayanların yanına gitmesi ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kasapoğlu: "Satranç her açıdan bizlere eğitici, öğretici yönü olan bir spor, bir branş"
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