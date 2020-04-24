Kasapoğlu: "Salgın sonrasında yine bir mücadelede bizleri bekliyor"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı.
24.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:54
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı. (3)
Kaynak: AA