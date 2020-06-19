Kasapoğlu: "(Olimpiyatların ertelenmesi) İlk kez karşılaşılan bir durum" AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (7) Bakan Kasapoğlu: "Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor.(Olimpiyatların ertelenmesi) İlk kez karşılaşılan bir durum." Kaynak: AA