Kasapoğlu: "(Olimpiyatların ertelenmesi) İlk kez karşılaşılan bir durum"
AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
19.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:04
AA Editör Masası
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
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Bakan Kasapoğlu: "Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor.(Olimpiyatların ertelenmesi) İlk kez karşılaşılan bir durum."
Kaynak: AA