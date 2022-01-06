Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.

Bu arada Bakan Kasapoğlu, 2021 – 2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre, ilk kez kredi ve burs alacak öğrenciler, 6 – 10 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladıklarında burs ve kredi almaya hak kazanacaklar.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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