Kasapoğlu'ndan Türkiye Şampiyonu Derin Güdünlü'ye tebrik

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, makamında ağırladığı 13 Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonu Derin Güdünlü'yü tebrik etti.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, makamında ağırladığı 13 Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonu Derin Güdünlü'yü tebrik etti.

Samsunlu Milli Sporcu Derin Güdünlü, 27-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında 13 Yaş Türkiye Şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı. Güdünlü ayrıca 50-100-200 metre kurbağalama branşlarında Comen Cup ve Multination Alternatif Milli Takım kadrolarına seçildi. Aldığı altın madalya ile Samsun'un gururu olan Milli Sporcu Derin Güdünlü, başarı hikayesini ve mutluluğunu il müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile paylaştı.

Başarılarından dolayı Güdünlü'yü tebrik eden Kasapoğlu, "Bizlere yaşattığın gurur için seni yürekten kutluyorum. Sen ve senin gibi altın sporcular bu şehrin ve ülkenin parlayan yıldızlarısınız. Sizlerin emeği ve gayreti ile Samsun Türkiye'de yüzme branşında madalya sıralamasında çok iyi bir noktaya geldi. Şehrimizde ulusal ve uluslararası standartlara sahip birçok havuzumuz var ve 5 adet havuzumuz siz değerli sporcularımıza hizmet etmek için şuan yapım aşamasında. Devletimiz spora ve sporcuya tüm imkanlarını sunuyor. Sizlere düşen tek görev ise severek isteyerek her zaman daha fazlası için çalışmaktır. Sen bu genç yaşında büyük başarıya imza attın. Şimdi hedefin Avrupa, dünya ve sonrasında olimpiyatlarda madalya almak. Seni tekrardan tebrik ediyorum, antrenörün Doğukan Kaya ve ailene de emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Sohbetin ardından Kasapoğlu, milli sporcuya başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı