Kasapoğlu: "Milli sporcu artık ortaöğretimde de, lisede de tam burslu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kasapoğlu: "Milli sporcu artık ortaöğretimde de, lisede de tam burslu"

29.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:55

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü'nün imzalanması Toplu fotoğraf çekimi Hediye takdimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında, Sporcu...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması

Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü'nün imzalanması

Toplu fotoğraf çekimi

Hediye takdimi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında, Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu. (4)

Kasapoğlu: 'Milli sporcu artık ortaöğretimde de, lisede de tam burslu'
Kasapoğlu: 'Milli sporcu artık ortaöğretimde de, lisede de tam burslu'
Kasapoğlu: 'Milli sporcu artık ortaöğretimde de, lisede de tam burslu'
Kasapoğlu: 'Milli sporcu artık ortaöğretimde de, lisede de tam burslu'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Yaşar Güler Cahit Özkan Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Bülent Ersoy Furkan Palalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasapoğlu: "Milli sporcu artık ortaöğretimde de, lisede de tam burslu" | Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:55:07. #1.15#
title