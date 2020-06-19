Kasapoğlu: "(KYK yurtları) Gerektiğinde bu milletin tüm evlatlarının yuvası olabileceğini göstermiş...
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Kasapoğlu: "(KYK yurtları) Gerektiğinde bu milletin tüm evlatlarının yuvası olabileceğini göstermiş...

AA Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

19.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:14

AA Editör Masası

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Kasapoğlu: '(KYK yurtları) Gerektiğinde bu milletin tüm evlatlarının yuvası olabileceğini göstermiş...

Kaynak: AA

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