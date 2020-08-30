Kasapoğlu: "Kutlamaların iptal edildiğini söyleyenler bugün buradaki fotoğrafa iyi baksınlar" -...
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Kasapoğlu: "Kutlamaların iptal edildiğini söyleyenler bugün buradaki fotoğrafa iyi baksınlar" -...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kutlamaların iptal edildiğini söyleyenler bugün buradaki fotoğrafa iyi baksınlar.

30.08.2020 19:26 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:33

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kutlamaların iptal edildiğini söyleyenler bugün buradaki fotoğrafa iyi baksınlar. İşte burada, Zafertepe'deyiz. 98 yıl önceki ruhla omuz omuza, tarihimizin en büyük zaferlerinden birini kutluyoruz. Ecdadımızın emanetine, hatırasına gururla, minnetle sahip çıkıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin şanlı istiklal mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman Mehmetçikleri minnetle, hürmetle, rahmetle andığını söyledi.

Günlerdir 30 Ağustos kutlamalarının iptal edildiği yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Kutlamaların iptal edildiğini söyleyenler bugün buradaki fotoğrafa iyi baksınlar. İşte burada, Zafertepe'deyiz. 98 yıl önceki ruhla omuz omuza, tarihimizin en büyük zaferlerinden birini kutluyoruz. Ecdadımızın emanetine, hatırasına gururla, minnetle sahip çıkıyoruz. Dün de buradaydık, bugün de buradayız. Yarın da Allah'ın izniyle burada olacağız. Tarih de bizimdir, zafer de. Yalanla, iftirayla fitne çıkarmaya çalışanlar milletimiz nezdinde ilelebet kaybetmeye mahkum olacaklar. Biz önümüze bakacağız, yolumuza, işimize bakacağız. İnsanlarımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat, bir olmaktan, birbirimizi sevmekten vazgeçmeyeceğiz."

"Bu ruh aynı ruh, bu şuur aynı şuurdur"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşına emin adımlarla yürüdüğünün altını çizerek, Türkiye'nin ayak seslerinin hem içeride hem de dışarıda bazılarını rahatsız ettiğini aktardı.

1071'de Malazgirt'te büyük bir zafer kazanarak bu toprakları yurt kılan ecdadın 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bu milletin istiklalinden vazgeçmeyeceğini dünyaya haykırdığını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ruh aynı ruh, bu şuur aynı şuurdur. Bugün de milletimizin yeni nesilleri, aynı şuurla vatan müdafaası için görev başındadır. Bunun en büyük göstergesi 15 Temmuz'da Türk milletinin hain darbe girişiminde gösterdiği tavizsiz duruştur. Malazgirt ruhu, İstiklal Harbi ruhu, 15 Temmuz ruhu; hep aynı duruşun tarihsel izdüşümleridir. 98 yıl önce kahraman milletimizin ve şanlı ordumuzun 'al bayrak inmesin' diye mücadele verdiği bu topraklarda, biz de bugün aynı ruhla bayrağımız, hürriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'yi adım adım büyütüyor ve yarınlara cesaretle yürüyoruz. Türkiye bugün yaşadığımız bu topraklar üzerinde oynanan kirli oyunları bozmuş ve kendi göbeğini kendi kesebilen bir ülke olma yolunda güçlü adımlar atmaya başlamıştır. Çünkü biliyoruz ki 'İstiklal-i tam' ancak bağımsız bir milli ekonomiyle mümkündür."

"Pandemide Türkiye'nin kriz yönetimindeki performansı dünyanın büyük takdirini topladı"

Kasapoğlu, Karadeniz'de yapılan tarihin en büyük doğal gaz keşfinin Türkiye'yi hem doğal gazda dışa bağımlılıktan kurtaracak hem de gücüne güç katacak dev bir adım olduğunu dile getirerek, söz konusu keşfin Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bağımsızlığını savunmanın kuru lafla değil ancak icraatla mümkün olabileceğine işaret eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke için çalışmakla, üretmekle, yarınları adım adım inşa etmekle mümkündür. Bize emanet edilen bu memlekete layıkıyla sahip çıkmakla, bu ülkenin başarı çıtasını her gün biraz daha yükseltmekle mümkündür. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, hükümetimiz her alanda bu ideali gerçekleştirmektedir. İnsanlığı kasıp kavuran pandemi sürecinde, Türkiye'nin kriz yönetimindeki performansı dünyanın büyük takdirini toplamıştır. 18 yıldır sağlıkta, enerjide, ekonomide, eğitimde, sporda, ulaşımda attığımız adımlar, Türkiye'ye hasımlık edenlerin kabusu olmuştur. Türkiye'nin yükselişi sadece bizim için değil bölgemizin makus talihinin değişmesi için de çok önemlidir. Türkiye insanlığın umududur, mazlumların sığınağıdır. Türkiye, haksızlığa, zulme ve gadre uğramışların yolunu gözlediği dost elidir. Libya'dan Suriye'ye, Afrika'dan Balkanlara kadar ay yıldızın gölgesi çaredir, umuttur."

Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gelecek yıl pandemi sürecinin atlatılmasıyla çok daha kalabalık bir toplulukla kutlamayı temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından askeri geçit törenini izledi.

Kasapoğlu: 'Kutlamaların iptal edildiğini söyleyenler bugün buradaki fotoğrafa iyi baksınlar' -...

Kaynak: AA

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