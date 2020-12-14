Pakdemirli: "Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık"
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Pakdemirli: "Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık"

14.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:29

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (5)

Pakdemirli: 'Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık'
Pakdemirli: 'Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık'
Pakdemirli: 'Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık'
Pakdemirli: 'Bizim dönemimizde borç arttı ama biz çiftçiyi tefeciden kurtardık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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