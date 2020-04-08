Kasapoğlu: "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüşmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüşmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüştü. (1) Bakan Kasapoğlu, "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." Kaynak: AA