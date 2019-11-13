Kasapoğlu: "Kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir...
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Kasapoğlu: "Kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.

13.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:21
Kasapoğlu:

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kasapoğlu: "Kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir...
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