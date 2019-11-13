Kasapoğlu: "Kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.
13.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:21
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kasapoğlu: "Kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir...