Kasapoğlu: "İnşallah ülkemiz en güzel şekliyle turnuvada oynayıp milletimizi gururlandırmaya,...

14.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:06

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın katılma hakkı elde ettiği 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde de ülkeyi sevindirmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA