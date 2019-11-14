Kasapoğlu: "İnşallah ülkemiz en güzel şekliyle turnuvada oynayıp milletimizi gururlandırmaya,...
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Kasapoğlu: "İnşallah ülkemiz en güzel şekliyle turnuvada oynayıp milletimizi gururlandırmaya,...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın katılma hakkı elde ettiği 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde de ülkeyi sevindirmeye devam edeceğini söyledi.

14.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:06
Kasapoğlu:

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'nın katılma hakkı elde ettiği 2020 Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde de ülkeyi sevindirmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kasapoğlu: "İnşallah ülkemiz en güzel şekliyle turnuvada oynayıp milletimizi gururlandırmaya,...
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