Kasapoğlu: "İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık" -...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.
13.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:07
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kasapoğlu: "İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran bir hükümeti hep birlikte yaşadık" -...