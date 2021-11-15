Kasapoğlu: "Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Törene katılanlardan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bilardo Federasyonu tesisinin açılışında konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Törene katılanlardan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bilardo Federasyonu tesisinin açılışında konuştu. (1)