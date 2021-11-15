Kasapoğlu: "Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız" - Haberler
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Kasapoğlu: "Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız"

AA - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Törene katılanlardan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bilardo Federasyonu tesisinin açılışında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Törene katılanlardan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bilardo Federasyonu tesisinin açılışında konuştu. (1)

Kasapoğlu: Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız

Kasapoğlu: Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız

Kasapoğlu: Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız

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